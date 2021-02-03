Спасатели предупредили о похолодании до -25 °С в Пермском крае

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Спасатели предупредили о похолодании в Пермском крае в четверг, 4 февраля.
Спасатели предупредили о похолодании до -25 °С в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днём возможен снег, на дорогах — гололёд.

В ночное время прогнозируется юго-восточный ветер, 4—8 м/с, днём порывы могут усилиться до 11 м/с.

Температура воздуха ночью — до -25 °С. Днём ожидается -4...-9 °С, на востоке регионе — -10...-15 °С.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о тумане и гололедице.

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