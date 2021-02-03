Режиссёр фильма «Дважды два» рассказал о картине

Режиссёр фильма «Дважды два» Виталий Манюков рассказал о картине.

«У нас основной референс был, конечно, «Идеальные незнакомцы» — итальянский фильм, ремейк которого потом сделал «Квартет И». По жанру это мелодрама, абсолютно точно, хотя и с элементами комедии», — заявил он в беседе с ФАН.

В фильме рассказана история двух пар. Во время встречи в кафе происходит ссора «пара на пару» и внутри каждой пары одновременно. Герои пытаются спасти вечер, дружбу и отношения.

«Мы снимали одновременно на три телефона. Это сильно ускорило процесс съёмки, фильм снят практически за семь дней. Но при этом у нас был абсолютно киношный свет, всё было по-взрослому. Картинка вполне достойная получилась, я доволен», — сообщил Манюков.

По его словам, лента получилась в основном о хрупкости отношений.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».