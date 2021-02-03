В Томской области рассказали о рекордно низкой температуре воздуха в Томской области в январе

Начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала о рекордно низкой температуре воздуха в регионе в январе 2021 года.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Если в январе 2020-го показатель составлял -10...-14 °C, то в январе 2021-го — -22,8 °C.

«Самым холодным за всё время был январь 1969 года. Тогда средняя температура воздуха составила 29,5 градуса ниже нуля», — отметила Рюхтина.

Она напомнила, что аномально холодным январь также был в 2010, 2006, 1945 и 1933 годах. Средняя температура в январе 2021-го побила десятилетний рекорд, добавила синоптик.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, 4 февраля ожидаются снег и понижение температуры до –16 °С.