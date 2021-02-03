В Томской области рассказали о рекордно низкой температуре воздуха в Томской области в январе

Короткая ссылка
Начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала о рекордно низкой температуре воздуха в регионе в январе 2021 года.
В Томской области рассказали о рекордно низкой температуре воздуха в Томской области в январе
  • © РИА Новости / Александр Алпаткин

Об этом сообщает vtomske.ru.

Если в январе 2020-го показатель составлял -10...-14 °C, то в январе 2021-го — -22,8 °C.

«Самым холодным за всё время был январь 1969 года. Тогда средняя температура воздуха составила 29,5 градуса ниже нуля», — отметила Рюхтина.

Она напомнила, что аномально холодным январь также был в 2010, 2006, 1945 и 1933 годах. Средняя температура в январе 2021-го побила десятилетний рекорд, добавила синоптик.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, 4 февраля ожидаются снег и понижение температуры до –16 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить