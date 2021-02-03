В Петербурге в мае пройдёт книжный салон
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту. Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры», — сказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, идея разместить Книжный салон на главной площади города и в стенах Главного штаба очень своевременная.
Мероприятие проводится в Петербурге с 2006 года.