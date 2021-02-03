В Петербурге в мае пройдёт книжный салон

Традиционный Санкт-Петербургский международный книжный салон, из-за пандемии прошедший в 2020 году в онлайн-формате, состоится с 26 по 29 мая 2021 года на Дворцовой площади в здании Главного штаба.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту. Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры», — сказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, идея разместить Книжный салон на главной площади города и в стенах Главного штаба очень своевременная.

Мероприятие проводится в Петербурге с 2006 года.