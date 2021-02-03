Синоптики прогнозируют ветер до 20 м/с на Кубани

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В Краснодарском крае, по прогнозу синоптиков, во второй половине недели поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 18—20 м/с.
Синоптики прогнозируют ветер до 20 м/с на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В среду, 3 февраля, в регионе будет переменная облачность и без осадков. Ветер южный 4—9 м/с, временами до 12—18 м/с. Температура воздуха днём составит +14...+18 °С.

4 февраля возможны небольшие дожди, а 5 февраля — снег и сильные осадки с порывами ветра до 18 м/с. Ночью температура составит +4...+9 °С, в восточной половине края — до –2 °С. Днём в регионе столбики термометров покажут +9...+14 °С.

5 февраля днём — до +9 °С. На Черноморском побережье 4 и 5 февраля переменная облачность, местами небольшой дождь. Порывы ветра до 15—20 м/с. Ночью +5...+10 °С, днём — +7...+12 °С.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области ожидаются ледяной дождь и туман.

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