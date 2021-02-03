В Москве в ночь на 3 февраля ожидается туман

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В Москве в ночь на 3 февраля ожидается гололедица и туман. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
В Москве в ночь на 3 февраля ожидается туман
  • globallookpress.com

«В ближайшие часы в Москве испортится погода. Ожидается туман (видимость составит 300—800 м), изморозь, гололедица. Всё это может привести к затруднению движения, вырастет вероятность дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам рекомендуется строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходам при выходе на улицу «лучше выбирать удобную обувь — без каблука и с подошвой, которая не скользит».

Такая погода сохранится до утра среды, 3 февраля.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.

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