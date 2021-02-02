Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области в среду, 3 февраля.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Ночью на юге региона ожидается метель, ветер юго-западный, 8—13 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 18 м/с.

Температура воздуха составит -7...-12 °С, местами до -17 °С.

Днём вновь пойдёт мокрый снег, начнётся метель. Ветер западный, северо-западный, 8—13 м/с, температура -5...-10 °С, местами до 0 °С.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.