В Москве открыли мемориальную доску Юрию Левитану

В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Об этом сообщает ОТР.

Памятный знак разместили на Доме радио на Пятницкой улице, где Левитан проработал более 30 лет.

«Как только по радио звучит «Внимание, говорит Москва» — всё. Все дела свои — всё. Что сейчас будет? Либо какое-то приятное сообщение торжественно объявит Левитан, либо это будет что-то печальное. Ведь вся война, эти сводки, которые мы сейчас слушаем у Радиокомитета, сводки Совинформбюро, какой город взят, какой освобождён — это всё Левитан», — заявила диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова.

После Великой Отечественной войны Левитан читал правительственные заявления, вёл репортажи с Красной площади. Именно он объявил о запуске первого спутника в космос и полёте Юрия Гагарина. Диктор скончался в 1983 году.

В 2020 году kp.ru сообщал, что на Мичуринском проспекте в Москве открыли мемориальную доску в честь советского разведчика Жоржа Коваля.