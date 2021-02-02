В Москве открыли мемориальную доску Юрию Левитану

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В Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Левитану
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Памятный знак разместили на Доме радио на Пятницкой улице, где Левитан проработал более 30 лет.

«Как только по радио звучит «Внимание, говорит Москва» — всё. Все дела свои — всё. Что сейчас будет? Либо какое-то приятное сообщение торжественно объявит Левитан, либо это будет что-то печальное. Ведь вся война, эти сводки, которые мы сейчас слушаем у Радиокомитета, сводки Совинформбюро, какой город взят, какой освобождён — это всё Левитан», — заявила диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова.

После Великой Отечественной войны Левитан читал правительственные заявления, вёл репортажи с Красной площади. Именно он объявил о запуске первого спутника в космос и полёте Юрия Гагарина. Диктор скончался в 1983 году.

В 2020 году kp.ru сообщал, что на Мичуринском проспекте в Москве открыли мемориальную доску в честь советского разведчика Жоржа Коваля.

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