Дополнительный вход в Московский зоопарк планируют открыть в 2021 году

В 2021 году планируется открыть дополнительный вход в Московский зоопарк.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В настоящее время ведутся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Вход строят у станции метро «Баррикадная». Запланирован двухэтажный павильон с кассами и турникетами. Там также расположат сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

Ранее научный сотрудник Московского зоопарка Татьяна Воронина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как животные переносят зиму.