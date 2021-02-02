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Дополнительный вход в Московский зоопарк планируют открыть в 2021 году

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В 2021 году планируется открыть дополнительный вход в Московский зоопарк.
Дополнительный вход в Московский зоопарк планируют открыть в 2021 году
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В настоящее время ведутся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Вход строят у станции метро «Баррикадная». Запланирован двухэтажный павильон с кассами и турникетами. Там также расположат сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

Ранее научный сотрудник Московского зоопарка Татьяна Воронина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как животные переносят зиму.

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