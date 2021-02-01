Умер актёр Виктор Павлюченков

Короткая ссылка
Актёр театра и кино, каскадёр, сценарист Виктор Павлюченков скончался 1 февраля на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Умер актёр Виктор Павлюченков
  • © kino-teatr.ru

«Виктор Владимирович в 1990 году окончил ГИТИС. Член Ассоциации каскадёров России. Автор и исполнитель песен. Работал сценаристом телевизионных передач на каналах «ТВЦ», «РТР», «Рен-ТВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в кино он начал сниматься с 1988 года.

Павлюченков сыграл в таких фильмах, как «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов», «Апостол», «Предсказание», «Всем скорбящим радость».

«Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами», — добавили в Союзе кинематографистов.

Ранее сообщалось, что советская эстрадная певица, народная артистка России Алла Йошпе скончалась в Москве на 84-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить