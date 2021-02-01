Умер актёр Виктор Павлюченков

Актёр театра и кино, каскадёр, сценарист Виктор Павлюченков скончался 1 февраля на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Виктор Владимирович в 1990 году окончил ГИТИС. Член Ассоциации каскадёров России. Автор и исполнитель песен. Работал сценаристом телевизионных передач на каналах «ТВЦ», «РТР», «Рен-ТВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в кино он начал сниматься с 1988 года.

Павлюченков сыграл в таких фильмах, как «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов», «Апостол», «Предсказание», «Всем скорбящим радость».

«Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами», — добавили в Союзе кинематографистов.

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