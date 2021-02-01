В Третьяковке открылась для посещения выставка Роберта Фалька

В Третьяковской галерее открылась для посещения выставка Роберта Фалька. Экспозицию представили после длительного перерыва, связанного с ограничениями из-за COVID-19.

Об этом сообщает НТВ.

Выставка заработала в декабре в режиме онлайн. Экспозиция включает почти 250 работ из нескольких музеев и частных коллекций.

«Выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее — первая за 100 лет масштабная музейная ретроспектива в Москве этого удивительного художника, который менялся от десятилетия к десятилетию, аккумулируя невероятное количество художественных и жизненных впечатлений», — заявила директор галереи Зельфира Трегулова.

Экспозиция работает до 23 мая.

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