В Третьяковке открылась для посещения выставка Роберта Фалька
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Выставка заработала в декабре в режиме онлайн. Экспозиция включает почти 250 работ из нескольких музеев и частных коллекций.
«Выставка Роберта Фалька в Третьяковской галерее — первая за 100 лет масштабная музейная ретроспектива в Москве этого удивительного художника, который менялся от десятилетия к десятилетию, аккумулируя невероятное количество художественных и жизненных впечатлений», — заявила директор галереи Зельфира Трегулова.
Экспозиция работает до 23 мая.
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