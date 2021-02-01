Алексей Гуськов назвал очень большой потерей смерть Василия Ланового

Актёр, продюсер Алексей Гуськов назвал очень большой потерей смерть своего коллеги Василия Ланового.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

На церемонии прощания в Театре Вахтангова Гуськов отметил, что смерть — это мгновение, а память — вечна.

«Нам будет очень не хватать, уже не хватает. Это совершенно неожиданно. Если говорят фразу, что артист должен уходить вовремя, то он ушёл совсем не вовремя. Он почти каждый день приходил в театр. Всегда был приветлив и добр. Мы все помним, как он откликался мгновенно на чужую беду», — сказал актёр.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Ланового.