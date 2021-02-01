Маковецкий рассказал о Лановом

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Актёр Сергей Маковецкий рассказал о своём коллеге Василии Лановом.
Маковецкий рассказал о Лановом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Встречи с солдатами и поездки в горячие точки — это всегда было с открытой душой, всегда было искренне. Это не было ощущение, мол, я поеду или не поеду — если нужно, он всегда ехал. Эта органичность и услужение стране, услужение искусству, услужение своей семье, своим друзьям — всё в нём было естественным», — заявил Маковецкий на церемонии прощания с Лановым в Театре Вахтангова.

Он выразил уверенность, что с артистом прощается вся страна.

Как отметил Маковецкий, Лановой прожил прекрасную жизнь.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Ланового.

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