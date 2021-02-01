Вдовиченков поделился воспоминаниями о Лановом

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков поделился воспоминаниями о коллеге по Театру Вахтангова Василии Лановом.

«Василий Семёнович обладал удивительным свойством. Когда я его видел, он всегда куда-то шёл по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом. Он был для меня олицетворением актёра с большой буквы. Я всегда на него смотрел, открыв рот. Я даже боялся с ним заговорить», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Вдовиченкова, ушла эпоха, «последний из могикан» Театра Вахтангова. Он напомнил, что не стало Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Владимира Этуша, а теперь и Василия Ланового.

«Остались у нас только барышни прекрасные. Очень жаль», — добавил актёр.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Ланового.