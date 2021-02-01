Вдовиченков поделился воспоминаниями о Лановом

Короткая ссылка
Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков поделился воспоминаниями о коллеге по Театру Вахтангова Василии Лановом.
Вдовиченков поделился воспоминаниями о Лановом
  • РИА Новости

«Василий Семёнович обладал удивительным свойством. Когда я его видел, он всегда куда-то шёл по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом. Он был для меня олицетворением актёра с большой буквы. Я всегда на него смотрел, открыв рот. Я даже боялся с ним заговорить», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Вдовиченкова, ушла эпоха, «последний из могикан» Театра Вахтангова. Он напомнил, что не стало Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Владимира Этуша, а теперь и Василия Ланового.

«Остались у нас только барышни прекрасные. Очень жаль», — добавил актёр.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Ланового.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить