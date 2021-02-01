Умер поэт Виктор Коваль

Поэт Виктор Коваль скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил поэт Сергей Гандлевский, с которым они вместе состояли в поэтической группе «Альманах».

«Витя Коваль. Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что, доведись мне объяснять инопланетянину или ребёнку смысл слова «талант», проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам», — написал Гандлевский в Facebook.

Виктор Коваль — поэт и прозаик, член Союза писателей Москвы и Союза художников России.

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