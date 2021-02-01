Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкультуры Ольга Любимова, артисты Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и многие другие.
Ранее сообщалось, что фасад здания театра, где Лановой служил более 60 лет, украсили портретами, на которых он запечатлён в своих лучших театральных ролях.
Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.