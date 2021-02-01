Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

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Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в Театре имени Вахтангова, передаёт ТАСС. Актёра проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкультуры Ольга Любимова, артисты Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и многие другие.

Ранее сообщалось, что фасад здания театра, где Лановой служил более 60 лет, украсили портретами, на которых он запечатлён в своих лучших театральных ролях.

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.

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