Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым завершилось в Театре имени Вахтангова, передаёт ТАСС. Актёра проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкультуры Ольга Любимова, артисты Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и многие другие.

Ранее сообщалось, что фасад здания театра, где Лановой служил более 60 лет, украсили портретами, на которых он запечатлён в своих лучших театральных ролях.

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.