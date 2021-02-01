Синоптики рассказали о морозах в Пермском крае в феврале

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ рассказали о прогнозе погоды на февраль в Пермском крае.

Об этом сообщает properm.ru.

Первая рабочая неделя ожидается теплее нормы с большим количеством осадков.

С 4—5 февраля на север начнёт распространяться арктический воздух, а его пик можно ожидать 8—9 февраля. Минимальная температура на большей части края, вероятно, составит -30…-25 °С.

Вторая неделя февраля, согласно прогнозам, будет на 4—6 °С холоднее климатической нормы.

При этом к середине месяца возможно потепление.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.