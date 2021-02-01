Синоптик сообщил о наступлении «скандинавской» зимы в Петербурге

В понедельник, 1 февраля, в Петербурге ожидается «скандинавская» зима: небольшая прохлада и снег, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 1 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-востоком европейской части России, приводит слова специалиста kp.ru.

Так, в течение дня температура воздуха в Петербурге будет -3...-1 °С, по области чуть прохладнее: -6...-1 °С. Ветер ожидается юго-западный, до 4—9 м/с.

В ближайшие дни ожидается снег. К середине недели возможно похолодание до -6 °С.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.