Синоптик сообщил о наступлении «скандинавской» зимы в Петербурге

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В понедельник, 1 февраля, в Петербурге ожидается «скандинавская» зима: небольшая прохлада и снег, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик сообщил о наступлении «скандинавской» зимы в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

В понедельник, 1 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-востоком европейской части России, приводит слова специалиста kp.ru.

Так, в течение дня температура воздуха в Петербурге будет -3...-1 °С, по области чуть прохладнее: -6...-1 °С. Ветер ожидается юго-западный, до 4—9 м/с.

В ближайшие дни ожидается снег. К середине недели возможно похолодание до -6 °С.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.

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