Синоптик сообщил о наступлении «скандинавской» зимы в Петербурге
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
В понедельник, 1 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-востоком европейской части России, приводит слова специалиста kp.ru.
Так, в течение дня температура воздуха в Петербурге будет -3...-1 °С, по области чуть прохладнее: -6...-1 °С. Ветер ожидается юго-западный, до 4—9 м/с.
В ближайшие дни ожидается снег. К середине недели возможно похолодание до -6 °С.
Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.