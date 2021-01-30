В Москве вакцинировали более 430 тысяч животных в 2020 году

В Москве вакцинировали более 430 тыс. животных в 2020 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ветеринары совершили более 4 тыс. выездов на дом, провели около 1,9 млн экспертиз продукции животного и растительного происхождения на рынках.

В городе более 108 тыс. раз воспользовались онлайн-записью в городские ветклиники.

Самыми популярными животными, которых записывали на приём, по-прежнему являются собаки и кошки. В столице часто держат также хорьков и хомяков.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Российская кинологическая федерация рассказала, как защитить собак от зимних реагентов.