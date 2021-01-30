В Тиморском море произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья острова Тимор, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр стихии располагался в 462 км от индонезийского города Купанг.
Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
Ранее у побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5.
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