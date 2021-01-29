Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшую неделю.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
  • globallookpress.com

«Та вода, что образовалась в результате подтаивания снега, замёрзнет. Будет гололедица на дорогах. А 31-го числа мы будем находиться вблизи центра очередного циклона, поэтому у нас возможен снегопад, в ночные часы — 1—2 см снега, днём будет снега побольше», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, ночью ожидается -4...-6 °С, днём — -3...-5 °С.

Как отметила Позднякова, в первой пятидневке февраля температура с каждым днём будет понижаться.

«То есть ночная температура в городе порядка -10 °С. Дневная  — -5 °С, что уже близко к климатической норме», — добавила эксперт.

Ранее Ян Габинский, директор Уральского института кардиологии, доктор медицинских наук, профессор, почётный кардиолог России, в беседе с URA.RU оценил возможное влияние резкой оттепели на здоровье переболевших COVID-19.

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