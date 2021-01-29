Алина Покровская рассказала о Василии Лановом
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«Мы виделись очень редко, но у нас всегда была необычная связь. Он всегда звонил, поздравлял, мы встречались в Доме актёра. Это бывало редко, но всегда существовало», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, у них была дружба, очень тонкая, настоящая связь.
Со своей стороны, актёр Юрий Назаров в беседе с телеканалом «360» отметил, что Лановой всегда оставался верен совести.
«Василий Семёнович совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.