Алина Покровская рассказала о Василии Лановом

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Народная артистка РСФСР Алина Покровская рассказала о народном артисте СССР Василии Лановом, с которым она снималась в фильме «Офицеры».
Алина Покровская рассказала о Василии Лановом
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Мы виделись очень редко, но у нас всегда была необычная связь. Он всегда звонил, поздравлял, мы встречались в Доме актёра. Это бывало редко, но всегда существовало», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, у них была дружба, очень тонкая, настоящая связь.

Со своей стороны, актёр Юрий Назаров в беседе с телеканалом «360» отметил, что Лановой всегда оставался верен совести.

«Василий Семёнович совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

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