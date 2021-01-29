Театр Вахтангова скорбит в связи со смертью Ланового

Театр имени Евгения Вахтангова глубоко скорбит в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

Ранее супруга артиста Ирина Купченко сообщила, что Лановой скончался в возрасте 87 лет.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 88-м году жизни скончался Василий Семёнович Лановой. О месте и времени прощания обязательно сообщим позже», — говорится в сообщении театра в Facebook.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Дни Турбиных», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года служил в театре имени Евгения Вахтангова.