Театр Вахтангова скорбит в связи со смертью Ланового

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Театр имени Евгения Вахтангова глубоко скорбит в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.
Театр Вахтангова скорбит в связи со смертью Ланового
  • globallookpress.com

Ранее супруга артиста Ирина Купченко сообщила, что Лановой скончался в возрасте 87 лет.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 88-м году жизни скончался Василий Семёнович Лановой. О месте и времени прощания обязательно сообщим позже», — говорится в сообщении театра в Facebook.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Дни Турбиных», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года служил в театре имени Евгения Вахтангова. 

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