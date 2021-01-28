Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о новых проектах.

«Весной — летом возобновятся съёмки второго сезона «Гостей из прошлого». Летом мы начнём второй сезон «Вампиров средней полосы», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, весной покажут сериал «Марлен», где у него заглавная роль, и ещё один сериал — «Запасный выход».

«14 февраля выйдет полный метр фильма Love, где продюсер — Серёжа Светлаков», — сообщил Стоянов.

Ранее Стоянов в беседе с kp.ru рассказал о своём музыкальном альбоме «Где-то».