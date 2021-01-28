На Урале синоптики прогнозируют мороз до -30 °С

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По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области ожидается похолодание до -30 °С.
На Урале синоптики прогнозируют мороз до -30 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство tagilcity.ru.

В пятницу, 29 января, ночью столбики термометров опустятся до -12...-18 °С. Днём — до -8 °С. Ветер незначительный. Возможны осадки в виде снега.

В субботу, 30 января, в северных частях Среднего Урала ночью столбики термометров могут опуститься до -30 °С. Днём в северных районах — до -24 °С. Ветер слабый. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики прогнозируют в Сочи дождь с грозой и сильный ветер.

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