МЧС предупредило о сильном снегопаде в Ленобласти

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Сильный снег накроет отдельные районы Ленинградской области в пятницу, 29 января. Об этом предупреждает областное управление МЧС.
МЧС предупредило о сильном снегопаде в Ленобласти
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днём снег, в отдельных районах сильный. Ветер восточный, северо-восточный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днём 0...-5 °С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём существенно не изменится», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Спасатели прогнозируют сложную обстановку на дорогах.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики прогнозируют в Сочи дождь с грозой и сильный ветер.

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