Ольга Битюцкая назвала большой потерей смерть Юрия Лахина

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Актриса Ольга Битюцкая прокомментировала сообщение о смерти своего коллеги Юрия Лахина.
Ольга Битюцкая назвала большой потерей смерть Юрия Лахина
  • © РИА Новости / Илья Питалев

В беседе с Life.ru она заявила, что узнала о кончине Лахина от его супруги Елены. Артист находился в одной из столичных больниц с COVID-19.

«Осложнения на лёгкие, и, к сожалению, не смогли его спасти. Большая беда, огромная, потому что человек и актёр большого масштаба, во многом не реализованный, ушёл. И для нас, для друзей, это просто огромная потеря», — сказала Битюцкая.

Лахин скончался в Москве на 69-м году жизни.

Актёр Тимур Батрутдинов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о художественном руководителе «Ералаша» Борисе Грачевском.

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