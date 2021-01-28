Ольга Битюцкая назвала большой потерей смерть Юрия Лахина

Актриса Ольга Битюцкая прокомментировала сообщение о смерти своего коллеги Юрия Лахина.

В беседе с Life.ru она заявила, что узнала о кончине Лахина от его супруги Елены. Артист находился в одной из столичных больниц с COVID-19.

«Осложнения на лёгкие, и, к сожалению, не смогли его спасти. Большая беда, огромная, потому что человек и актёр большого масштаба, во многом не реализованный, ушёл. И для нас, для друзей, это просто огромная потеря», — сказала Битюцкая.

Лахин скончался в Москве на 69-м году жизни.

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