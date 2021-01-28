Синоптики прогнозируют гололедицу в Самарской области

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По данным Приволжского УГМС, в Самарской области будет морозно и ветрено, однако к концу недели потеплеет до 0 °C.
Синоптики прогнозируют гололедицу в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info

Столбики термометров в четверг, 28 января, покажут от -3 °C до -8 °C. Юго-восточный ветер подует со скоростью 7—12 м/с, местами возможна гололедица. Без осадков.

В пятницу, 29 января, снег. В ночь на 29-е температура воздуха опустится до -12 °C. Днём ожидается от -1 °C до -6 °C.

В выходные температура около 0 °C, местами возможен мокрый снег. Ветер южный, 15—18 м/с.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.

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