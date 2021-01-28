Синоптики предупредили о сильных осадках в Крыму

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Региональный Гидрометцентр сообщает, что в Крыму в четверг, 28 января, ожидаются сильные осадки.
Синоптики предупредили о сильных осадках в Крыму
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство «Крыминформ».

По данным синоптиков, в четверг, 28 января, в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра до 20—25 м/с.

Температура воздуха ночью и днём — -1...+4 °С.

В Симферополе ночью и днём — +1...+3 °С.

В Севастополе — +5...+7 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики прогнозируют в Сочи дождь с грозой и сильный ветер.

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