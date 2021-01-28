Синоптики предупредили о сильных осадках в Крыму
- РИА Новости
Об этом пишет агентство «Крыминформ».
По данным синоптиков, в четверг, 28 января, в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра до 20—25 м/с.
Температура воздуха ночью и днём — -1...+4 °С.
В Симферополе ночью и днём — +1...+3 °С.
В Севастополе — +5...+7 °С.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики прогнозируют в Сочи дождь с грозой и сильный ветер.