Синоптики предупредили о сильных осадках в Крыму

Региональный Гидрометцентр сообщает, что в Крыму в четверг, 28 января, ожидаются сильные осадки.

Об этом пишет агентство «Крыминформ».

По данным синоптиков, в четверг, 28 января, в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра до 20—25 м/с.

Температура воздуха ночью и днём — -1...+4 °С.

В Симферополе ночью и днём — +1...+3 °С.

В Севастополе — +5...+7 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики прогнозируют в Сочи дождь с грозой и сильный ветер.