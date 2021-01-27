Мария Порошина рассказала о сериале «Склифосовский»

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Актриса Мария Порошина рассказала о сериале «Склифосовский», который продлили ещё на один сезон.
Мария Порошина рассказала о сериале «Склифосовский»
  • ©kino-teatr.ru

«Фильм рассказывает о сложных и драматичных буднях врачей института скорой помощи. Главному герою в исполнении Максима Аверина придётся проверить, насколько прочна дружба с коллегами», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Порошина, её героиня присоединится к команде врачей и внесёт свои поправки в их взаимоотношения.

«Будет интересно», — добавила она.

Ранее актриса Анастасия Мишина в беседе с газетой «Известия» рассказала о фильме «Зоя».

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