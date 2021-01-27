В Петербурге ожидается снег и гололедица

В четверг, 28 января, в Петербурге ожидается снег, температура –1°С, на дорогах опасная гололедица.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС и на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг, 28 января, в Петербурге ожидается прохладная снежная погода.

Ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер переменный со скоростью 2—5 м/с, днём юго-восточный, восточный — до 3—8 м/с.

Температура в течение суток опустится до –1°С.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.