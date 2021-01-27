В Москве запустили проект «Что там, за фасадом?!»
- РИА Новости
Это серия историй о масштабных градостроительных проектах — нереализованных или разрушенных вследствие стихии или человеческих ошибок.
В частности, можно узнать, что раньше было на месте ГУМа, как изначально выглядели Большой Каменный мост и Успенский собор в Кремле.
Информацию подают в жанре лёгкого неформального рассказа профессионального экскурсовода.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице намерены отреставрировать дом Мальцевых, расположенный на Большой Якиманке.