В Москве запустили проект «Что там, за фасадом?!»

«Вечерняя Москва» и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы запустили проект «Что там, за фасадом?!».

Это серия историй о масштабных градостроительных проектах — нереализованных или разрушенных вследствие стихии или человеческих ошибок.

В частности, можно узнать, что раньше было на месте ГУМа, как изначально выглядели Большой Каменный мост и Успенский собор в Кремле.

Информацию подают в жанре лёгкого неформального рассказа профессионального экскурсовода.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице намерены отреставрировать дом Мальцевых, расположенный на Большой Якиманке.