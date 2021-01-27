На Кубани синоптики прогнозируют похолодание

На Кубани к концу рабочей недели ожидается похолодание до -3 °С и сильный дождь, местами со снегом.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По данным кубанского Гидрометцентра, ночью 29 января температура в регионе понизится до отрицательных значений — -3...+2 °С, днём ожидается +1...+6 °С. Пойдёт дождь, в отдельных районах будут сильные осадки сначала в виде дождя, затем с мокрым снегом. Ветер — 5—10 м/с.

На Черноморском побережье 29 января воздух прогреется до +6...+11 °С, ветер — 6—11 м/с, с порывами до 12—17 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами дождь.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 27 и 28 января.