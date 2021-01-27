В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4
- Reuters
Самые мощные толчки были зафиксированы поздно вечером 26 января.
По данным сейсмологов, один из эпицентров подземных толчков находился в 11 км от испанского города Гранада.
«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро всё вернётся в норму», — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.
Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.
Ранее на Кипре было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.