В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4

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Серия землетрясений магнитудой 4 и выше произошла в Испании. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4
  • Reuters

Самые мощные толчки были зафиксированы поздно вечером 26 января.

По данным сейсмологов, один из эпицентров подземных толчков находился в 11 км от испанского города Гранада.

«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро всё вернётся в норму», — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.

Ранее на Кипре было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.

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