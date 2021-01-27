В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4

Серия землетрясений магнитудой 4 и выше произошла в Испании. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Самые мощные толчки были зафиксированы поздно вечером 26 января.

По данным сейсмологов, один из эпицентров подземных толчков находился в 11 км от испанского города Гранада.

«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро всё вернётся в норму», — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.

Ранее на Кипре было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.