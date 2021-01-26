Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Севастополе

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 27 и 28 января.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В среду ожидается облачная погода, ночью и днём — дождь. Ветер южный, 15—20 м/с. Температура воздуха составит +10...+12 ˚С ночью, +14...+16 ˚С днём.

В четверг также будет облачно, в ночное и дневное время дождь. Ветер ночью юго-западный, днём западный, 15—20 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит +5...+7 ˚С.

В ведомстве призвали придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

Ранее директор Уральского института кардиологии доктор медицинских наук, профессор, почётный кардиолог России Ян Габинский в беседе с URA.RU оценил возможное влияние резкой оттепели на здоровье переболевших COVID-19.

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