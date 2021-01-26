В Facebook сообщили о восстановлении работы сервисов после сбоя

Короткая ссылка
Представитель Facebook сообщил, что компания устранила сбой и восстановила работу сервисов.
В Facebook сообщили о восстановлении работы сервисов после сбоя
  • Reuters

Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram.

«Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро её устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит РИА Новости сообщение.

23 января пользователи из нескольких стран сообщали о сбоях в работе социальной сети Facebook.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить