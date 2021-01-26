В Facebook сообщили о восстановлении работы сервисов после сбоя

Представитель Facebook сообщил, что компания устранила сбой и восстановила работу сервисов.

Ранее пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram.

«Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро её устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит РИА Новости сообщение.

23 января пользователи из нескольких стран сообщали о сбоях в работе социальной сети Facebook.