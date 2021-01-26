Дмитрий Певцов исполнит песни Владимира Высоцкого на концерте в Ижевске

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Актёр и певец Дмитрий Певцов исполнит песни Владимира Высоцкого на концерте в Ижевске, который состоится 29 января.
Дмитрий Певцов исполнит песни Владимира Высоцкого на концерте в Ижевске
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

Программа получила название «Баллада о Высоцком. Продолжение». В частности, прозвучат песни «Дом хрустальный» и «Кони привередливые».

«Высоцкого можно слушать с любой песни и читать абсолютно с любой страницы, открыв книгу его стихов. Ведь Владимир Семёнович — великий русский поэт», — заявил Певцов.

Ранее актёр и певец Михаил Боярский в беседе с ФАН рассказал о Владимире Высоцком.

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