Дмитрий Певцов исполнит песни Владимира Высоцкого на концерте в Ижевске
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- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru.
Программа получила название «Баллада о Высоцком. Продолжение». В частности, прозвучат песни «Дом хрустальный» и «Кони привередливые».
«Высоцкого можно слушать с любой песни и читать абсолютно с любой страницы, открыв книгу его стихов. Ведь Владимир Семёнович — великий русский поэт», — заявил Певцов.
Ранее актёр и певец Михаил Боярский в беседе с ФАН рассказал о Владимире Высоцком.