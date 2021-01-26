Актёр и певец Дмитрий Певцов исполнит песни Владимира Высоцкого на концерте в Ижевске, который состоится 29 января.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Программа получила название «Баллада о Высоцком. Продолжение». В частности, прозвучат песни «Дом хрустальный» и «Кони привередливые».

«Высоцкого можно слушать с любой песни и читать абсолютно с любой страницы, открыв книгу его стихов. Ведь Владимир Семёнович — великий русский поэт», — заявил Певцов.

Ранее актёр и певец Михаил Боярский в беседе с ФАН рассказал о Владимире Высоцком.