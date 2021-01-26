Евгений Миронов прокомментировал ситуацию в российском прокате
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«Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», — заявил он в беседе с НСН.
Кроме того, Миронов отметил, что благодаря увеличению максимальной заполняемости залов до 50% резко вырос спрос на билеты в театры.
«Чему мы несказанно рады», — добавил он.
Ранее режиссёр Егор Кончаловский в беседе с ФАН рассказал об идеях для новых проектов.