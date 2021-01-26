Евгений Миронов прокомментировал ситуацию в российском прокате

Короткая ссылка
Народный артист России Евгений Миронов прокомментировал ситуацию в российском прокате, лидером которого стал американский мультфильм «Душа». Далее следуют российские картины «Последний богатырь: Корень зла» и «Огонь».
Евгений Миронов прокомментировал ситуацию в российском прокате
  • ©kino-teatr.ru

«Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», — заявил он в беседе с НСН.

Кроме того, Миронов отметил, что благодаря увеличению максимальной заполняемости залов до 50% резко вырос спрос на билеты в театры.

«Чему мы несказанно рады», — добавил он.

Ранее режиссёр Егор Кончаловский в беседе с ФАН рассказал об идеях для новых проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить