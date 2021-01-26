Народный артист России Евгений Миронов прокомментировал ситуацию в российском прокате, лидером которого стал американский мультфильм «Душа». Далее следуют российские картины «Последний богатырь: Корень зла» и «Огонь».

«Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», — заявил он в беседе с НСН.

Кроме того, Миронов отметил, что благодаря увеличению максимальной заполняемости залов до 50% резко вырос спрос на билеты в театры.

«Чему мы несказанно рады», — добавил он.

Ранее режиссёр Егор Кончаловский в беседе с ФАН рассказал об идеях для новых проектов.