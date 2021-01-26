Евгений Миронов поздравил новых лауреатов «Золотого орла»
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«Я поздравляю Андрея Зайцева. Честно, этой картины, к сожалению, я ещё не видел, но видел другие фильмы, которые также стали лауреатами «Золотого орла». Я понимаю, что это большая и трудная работа и вы заслуженно получили награды», — заявил он в беседе с НСН.
За главную награду также соревновались ленты «Лёд-2», «Союз спасения», «Стрельцов» и «Дорогие товарищи!».
Ранее режиссёр Егор Кончаловский в беседе с ФАН рассказал об идеях для новых проектов.