Евгений Миронов поздравил новых лауреатов «Золотого орла»

Народный артист России Евгений Миронов поздравил новых лауреатов премии «Золотой орёл», в том числе режиссёра Андрея Зайцева, чья драма «Блокадный дневник» признана лучшим фильмом.

«Я поздравляю Андрея Зайцева. Честно, этой картины, к сожалению, я ещё не видел, но видел другие фильмы, которые также стали лауреатами «Золотого орла». Я понимаю, что это большая и трудная работа и вы заслуженно получили награды», — заявил он в беседе с НСН.

За главную награду также соревновались ленты «Лёд-2», «Союз спасения», «Стрельцов» и «Дорогие товарищи!».

Ранее режиссёр Егор Кончаловский в беседе с ФАН рассказал об идеях для новых проектов.