Сильный ветер и гололёд ожидаются в Подмосковье

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Во вторник, 26 января, жителей Московской области призвали соблюдать осторожность в связи с ухудшением погодных условий.
Сильный ветер и гололёд ожидаются в Подмосковье
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», в течение всего дня синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха — от 0 до +1 °С.

Возможно образование гололедицы.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнило о важности следования правилам дорожного движения.

Ранее спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области. Как сообщали «Невские новости», 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель и налипание мокрого снега.

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