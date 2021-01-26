МЧС предупредило о метели на Сахалине

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На Сахалине сильный снег и метель при ветре 20—25 м/с ожидают на территориях Долинского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Поронайского, Макаровского и Углегорского районов днём 27 и ночью 28 января. Видимость будет составлять менее 500 м.
МЧС предупредило о метели на Сахалине
  • РИА Новости
  • © Сергей Красноухов

«В администрации указанных муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию», — цитирует astv.ru сообщение областного управления МЧС.

Ранее спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области. Как сообщали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель, налипание мокрого снега.

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