МЧС предупредило о метели на Сахалине
- РИА Новости
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«В администрации указанных муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию», — цитирует astv.ru сообщение областного управления МЧС.
Ранее спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области. Как сообщали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, 26 января в регионе местами ожидается гололедица, 27 января также возможны слабая метель, налипание мокрого снега.