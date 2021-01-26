Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Папуа — Новой Гвинее
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Подземные толчки были зафиксированы в 135 км к юго-западу от города Кокопо.
Очаг залегал на глубине 35 км.
Ранее землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края.
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