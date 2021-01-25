Юрий Стоянов рассказал о музыкальном альбоме «Где-то»

Актёр Юрий Стоянов рассказал о своём музыкальном альбоме «Где-то».

«Альбом я посвятил двум людям. Илюше Олейникову — человеку, который изменил мою жизнь и сделал её профессионально состоятельной. И моей жене Елене, благодаря которой я наконец-то, к 40 годам начал понимать, что это такое — счастье», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, новый опыт показал, что даже с помощью телефона можно и песню записать, и клип снять.

«Мы доказали, что свои чувства в музыкальном формате можно выразить не только в студии и без существенных затрат», — отметил Стоянов, говоря о песне «16 строчек о войне».

Ранее Стоянов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как сделал прививку от COVID-19.