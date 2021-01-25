Вячеслав Добрынин рассказал о планах на будущее

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Композитор и певец Вячеслав Добрынин рассказал о планах на будущее.
Вячеслав Добрынин рассказал о планах на будущее
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«В планах — хотя бы пожить, несмотря на эту заразу вокруг и всю пандемию. Хотя бы чуть-чуть застать время, которое свободно. Чтобы мы пережили это и жили, как прежде, каким-то благополучным образом в надежде на лучшее будущее», — заявил он в беседе с ФАН.

Добрынин, отмечающий 75-летие, также сказал, что этот юбилей не похож на юбилей, поскольку нет ни радости, ни ликования.

«Мне просто не повезло. В этот юбилей произошли страшные события, которые запомнятся, а другое не запомнится», — добавил он.

Ранее автор-исполнитель Денис Майданов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал ситуацию в творческой индустрии.

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