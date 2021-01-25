Илья Соболев выразил соболезнования в связи со смертью Александра Шаляпина

Стендап-комик Илья Соболев выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Александра Шаляпина.

«Очень хороший был парень. Очень позитивный. Мы с ним дружили. В «Убойной лиге» он был ещё давно-давно, лет 12 назад. Выступал в «Comedy Баттл». Он был оригинальным комиком», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Шаляпин очень артистично показывал свои номера, был позитивным, творческим человеком.

Со своей стороны, актриса Екатерина Волкова в беседе с Nation News назвала ужасным, когда уходят молодые и талантливые.

«Выражаю соболезнования жене и близким», — сказала она.

Шаляпин скончался на 42-м году жизни.