МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице

Туман в Московской области сохранится до 11:00 25 января, сообщают метеорологи. На дорогах по-прежнему местами гололедица.

Об этом информирует телеканал «360».

«В ближайший час с сохранением до 11:00 25 января местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300—800 м. На дорогах местами гололедица», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Жителей попросили быть внимательными из-за ухудшения видимости.

Температура воздуха в понедельник, 25 января, ожидается до +1...+2 °С, без осадков. Во вторник до +3 °С. В среду до -1...+2 °С, также ожидаются снегопад и гололедица.

К концу недели в Московской области синоптики прогнозируют похолодание до -8...-6 °С.

Ранее, по сообщениям сайта «Невские новости», спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области.