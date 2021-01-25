МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице

Короткая ссылка
Туман в Московской области сохранится до 11:00 25 января, сообщают метеорологи. На дорогах по-прежнему местами гололедица.
МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане и гололедице
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«В ближайший час с сохранением до 11:00 25 января местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300—800 м. На дорогах местами гололедица», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Жителей попросили быть внимательными из-за ухудшения видимости.

Температура воздуха в понедельник, 25 января, ожидается до +1...+2 °С, без осадков. Во вторник до +3 °С. В среду до -1...+2 °С, также ожидаются снегопад и гололедица.

К концу недели в Московской области синоптики прогнозируют похолодание до -8...-6 °С.

Ранее, по сообщениям сайта «Невские новости», спасатели предупредили автомобилистов о возможной опасности на дорогах из-за непогоды в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить