Александр Иншаков рассказал о творческих планах
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«Да, мы работаем над одним проектом. Сейчас пишется режиссёрский сценарий. Это проект уже давнишний — лет шесть или семь мы его выращиваем, и вот сейчас, я думаю, скоро приступим к реализации», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, проект получил название «Легенда о Тамерлане».
Как отметил Иншаков, съёмки пройдут «везде, где это будет необходимо».
Ранее народная артистка РСФСР Ирина Соколова в беседе с газетой «Известия» рассказала о работе с режиссёром Александром Сокуровым.