Актёр, режиссёр, продюсер, президент Ассоциации каскадёров России, президент Гильдии каскадёров Союза кинематографистов России Александр Иншаков рассказал о творческих планах.

«Да, мы работаем над одним проектом. Сейчас пишется режиссёрский сценарий. Это проект уже давнишний — лет шесть или семь мы его выращиваем, и вот сейчас, я думаю, скоро приступим к реализации», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, проект получил название «Легенда о Тамерлане».

Как отметил Иншаков, съёмки пройдут «везде, где это будет необходимо».

Ранее народная артистка РСФСР Ирина Соколова в беседе с газетой «Известия» рассказала о работе с режиссёром Александром Сокуровым.