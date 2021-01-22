Стилист дал советы по выбору одежды в морозную погоду

Стилист Влад Лисовец дал советы по выбору одежды в морозную погоду.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что в любой ситуации спасает термобельё.

«Я на своём личном примере таким образом спасаюсь, потому что в -25 ˚С уже сложно гулять и даже до работы доехать и хочется на ноги надеть всё самое тёплое, но после двух-трёх пар носков я решил, что проще полностью быть в термобелье, и всё остальное уже выглядит не так тяжело и угрюмо», — заявил Лисовец.

Что касается валенок, то по мнению стилиста, это тяжёлая обувь.

«Чем выше вы от земли — тем меньше холода у вас в ногах», — считает он.

Как добавил Лисовец, лучше спасаться какой-то грубой, дерзкой обувью, которая ещё в моде и которая выглядит нормально и на женщинах, и на мужчинах.

Ранее семейный врач, терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.