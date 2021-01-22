Ярмольник рассказал, что делает в день рождения

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Актёр Леонид Ярмольник рассказал, что делает в свой день рождения. В пятницу, 22 января, артисту исполнилось 67 лет.
Ярмольник рассказал, что делает в день рождения
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Пока соблюдаем карантин. Уже есть много примеров, когда мои коллеги и друзья из радушия собирали гостей и после этого были новые поступления в больницы», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Ярмольника, он вообще не очень любит отмечать дни рождения.

Как отметил актёр, поздравления и комплименты хочется слышать тогда, когда сделана какая-то работа, а не просто потому, что человек прожил определённое количество лет.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».

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