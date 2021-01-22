Умерла актриса Мира Фурлан

Актриса Мира Фурлан, сыгравшаяся в сериале «Вавилон 5», скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщил создатель сериала Джозеф Майкл Стражински.

«Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней», — написал Стражински в Twitter.

Фурлан исполнила роль Деленн в научно-фантастическом сериале «Вавилон 5». В 2004 году она появилась в сериале «Остаться в живых» в роли учёного Даниэль Руссо.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончалась французская актриса и режиссёр Натали Делон, бывшая жена актёра Алена Делона.